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Общество

Весной в Городе Спутнике зацветет сирень

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Работа по озеленению Города Спутника продолжается. Еще несколько дней остается до завершения очередной масштабной кампании по посадке деревьев во дворах микрорайона.

Уже высажены ели, сосны, можжевельник. Решением руководства «Термодома» с осени в Спутнике начали сажать сирень. Сейчас там приживаются полторы тысячи кустов.

«Мы постоянно ведем работу по озеленению. Но главное - уход за посаженными деревьями. Здесь важно, чтобы жители микрорайона относились бережно к саженцам. Поэтому приятно, когда люди сами вызываются помочь. К дереву, посаженному своими руками, и отношение другое», - пояснила мастер по благоустройству управляющей компании Города Спутника Мария Прачкина.

«Мы хотим, чтобы нашим детям было приятно здесь жить. Посадка деревьев для них важный воспитательный момент», - согласились пришедшие на помощь озеленителям жительницы Спутника Наталья Михейкина и Елена Чупшева.

Стоит напомнить, что у строительного холдинга «Термодом» есть собственное зеленое хозяйство, которое круглый год разводит деревья и кустарники для посадки во дворах микрорайона. Город Спутник становится все уютнее, в том числе благодаря бережному отношению его жителей.

Узнать больше о жизни Спутника можно на сайте penza-sputnik.ru.

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