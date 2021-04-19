Общество

В ТЦ «Коллаж» открылась фермерская ярмарка «От Абхазии до Камчатки»

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В Пензе на первом этаже торгового центра «Коллаж» с 15 по 25 апреля работает ярмарка фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки».

Продавцы обещают: «Попробовать дадим абсолютно все».

В обычных пензенских магазинах такие деликатесы купить невозможно. На ярмарке же жители и гости областного центра смогут приобрести натуральные и экологически чистые фермерские дары со всей России, а также национальные продукты, которыми славятся разные регионы РФ.

Все товары покупатели могут продегустировать перед тем, как отдать за них деньги.

В торговых рядах представлены знаменитые сыры из Адыгеи, мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, кубанское растительное и сливочное масло, копченая на ольхе и слабосоленая рыба, морепродукты и рыбные деликатесы: чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша и камчатские кальмары.

Пензенцев ждет и широкий выбор мясных продуктов. Это и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченые на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц-фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон.

На ярмарке также можно приобрести различные приправы.

Трудно пройти и мимо рядов со сладостями. Орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая экзотические (из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зеленых грецких орехов), - это и многое другое предлагают производители. А также экзотику из Армении - фаршированные фрукты, начиненные орешками.

Вся продукция изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не содержит добавок и имеет сертификаты качества в соответствии с законами РФ.

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