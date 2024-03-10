Пензенцев попросили с осторожностью покупать пиво в кегах

10.03.2024 | 13:18

Почти половина пива, которое продают на разлив из кег, просрочено. Это означает, что пензенские покупатели рискуют своим здоровьем, употребляя такой напиток.

Как рассказали в беседе с «Известиями» эксперты, продажа пива из кег не всегда преднамеренный сбыт продукта с истекшим сроком годности.

«Чаще всего или продавец поменялся, или за сроками не уследили, или вовремя кег не реализовали, так как спрос резко упал. Если мы говорим о пиве в пластиковых бутылках, долю просрочки можно оценивать в пределах 10–15%. С пенными напитками в стекле и банках ситуация более стабильна: объем просрочки измеряется буквально процентами», - отметили специалисты.

У пастеризованного пива долгий срок годности, а у пива на разлив - всего несколько дней. И тот, и другой продукт опасно употреблять просроченным. Кроме того, вредные вещества из упаковки (различные фталаты, использующиеся при производстве пластиковых бутылок. - Прим. ред.) при долгом хранении переходят в сам напиток, что тоже повышает риск навредить здоровью.

«Потребление просроченного пива может привести к тошноте или расстройству желудка. В крайнем случае дело может дойти до госпитализации в инфекционное отделение. Забродившее пиво говорит о том, что там размножились различные бактерии и даже грибы», - указала врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Она посоветовала покупать пиво только в проверенных местах, внимательно изучать информацию на этикетках, проверять срок годности и не приобретать пенные напитки по слишком низкой цене.

О том, что с пивом что-то не так, может подсказать его кислый привкус. Но провести такой тест способны чаще всего те люди, которые хорошо разбираются в пенном и его сортах.