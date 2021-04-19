Из-за аварии без воды остались дома на ул. Кирова и Кураева

19.04.2021 | 13:57

В понедельник, 19 апреля, утечка на водопроводе привела к ЧП на улице Кураева в Пензе. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в настоящее время там работает аварийная бригада.

Специалистам предстоит заменить поврежденный участок.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» пензенцы поделились снимками и видео с улицы Кураева, у ТЦ «Высшая Лига». Из-за аварии на сетях начал проваливаться асфальт, под землю стала уходить припаркованная легковушка.

Чуть позже в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что машину удалось отогнать.

Порыв на сети привел к ограничению водоснабжения в домах № 2, 4 на улице Кирова и на улице Кураева. Ресурс у жителей появится, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.