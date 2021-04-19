Общество

Из-за аварии без воды остались дома на ул. Кирова и Кураева

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В понедельник, 19 апреля, утечка на водопроводе привела к ЧП на улице Кураева в Пензе. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, в настоящее время там работает аварийная бригада.

Специалистам предстоит заменить поврежденный участок.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» пензенцы поделились снимками и видео с улицы Кураева, у ТЦ «Высшая Лига». Из-за аварии на сетях начал проваливаться асфальт, под землю стала уходить припаркованная легковушка.

Чуть позже в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что машину удалось отогнать.

Порыв на сети привел к ограничению водоснабжения в домах № 2, 4 на улице Кирова и на улице Кураева. Ресурс у жителей появится, как только завершатся аварийно-восстановительные работы.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Ото ж Байден, скотина!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалистам предстоит заменить поврежденный участок.
Байдон повредил, пусть сам и меняет.

Гость||

ну ничего страшного, тяу тяу

Гость||

Гость писал(a):

ну ничего страшного, тяу тяу
Ты пчела, я пчеловод пыщ пыщ пыщ.

Гость||

У строительного института неделю льется по дорогам вода, никому и дела нет.

Гость||

Гость писал(a):

Ото ж Байден, скотина!
Ильин сын Бидона? Да ну.) Интересно как они будут оправдываться и что будет верещать Утин когда старая труба уложенная в 60-х лопнет по монолитной железо бетонной плитой на пл. Ленина ( проходит параллельно коллектору с речкой) и когда начнутся провалы в зеленой зоне вокруг памятника Ленину ,на Московской и Кирова.

Имя: Гость
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