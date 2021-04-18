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Общество

Валерий Лидин передал музею в Степановке новый экспонат

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Председатель Законодательного собрания Пензенской области посетил музей советской истории в селе Степановка Бессоновского района. Он передал учреждению новый экспонат.

Инициатором создания уникальной экспозиции стал директор местной школы Виктор Малязин. Педагог вместе с учениками собирал различные предметы, ранее принадлежавшие их бабушкам, дедушкам, родителям.

Также экспозиция пополнялась за счет подарков друзей и неравнодушных граждан.

Сейчас музей насчитывает несколько тысяч экспонатов. Это самовары, кухонная утварь, фотоаппараты, радиоприемники, часы, пишущие машинки, телефоны, электробритвы, диапроекторы, инструменты, коллекция вымпелов победителей социалистических соревнований и ударников коммунистического труда, вещи времен Великой Отечественной войны.

Есть в фонде музея личные вещи дважды Героя Советского Союза Михаила Катукова. Их передали родственники маршала. Представлены и материалы, связанные с Героем Советского Союза Иваном Сидоренко, бывшим в довоенное время студентом Пензенского художественного училища. На фронте он был снайпером, уничтожил около 500 солдат и офицеров противника.

Виктор Малязев рассказал спикеру регионального парламента, что одна из главных его задач - воспитание гражданственности и патриотизма среди юного поколения селян. Регулярно в музее проходят тематические показы фильмов и мероприятия, связанные со знаковыми датами в истории Отечества.

«Ваша деятельность важна для воспитания подрастающего поколения в духе любви к родной земле, уважения к прошлому своих предков, их культурно-нравственным ценностям. Дети и молодежь не только узнают что-то новое об истории села и страны в целом, они становятся патриотами своего Отечества и порядочными людьми, нацеленными на созидание», - отметил Валерий Лидин.

Глава законодательной власти внес свой вклад в формирование экспозиции и передал учреждению советский цветной телевизор «Юность», который когда-то выпускал Московский радиотехнический завод.

Телеприемник в быту называли переносным, а в техническом паспорте изделие именовалось малогабаритным. В прошлом подобные устройства были на многих кухнях и использовались пензенцами в качестве второго телевизора в доме.

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