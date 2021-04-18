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Общество

В Пензе в третий раз провели патриотическую игру «Ахунский рубеж»

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От теории к практике: учеников 9-10-х классов объединил второй тур военно-патриотической игры «Ахунский рубеж».

В начале апреля они отвечали на вопросы об участниках Великой Отечественной, говорили о вкладе пензенцев в победу над фашистами. Теперь настало время физической активности.

На стадионе школы № 19 Пензы встретились представители 17 команд. В каждой по пять человек, юноши и девушки.

«Мы понимаем, что современная ситуация в мире такова, что необходимо сохранять историческую память. Наша команда в первом этапе выступила неплохо. Сейчас мы нацелены на победу», - отметил участник команды школы № 11 Пензы Алексей Рогов.

«Разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки в тире, прохождение зараженного участка местности и минного поля. Также девчонки и мальчишки будут метать гранаты на точность. Последний этап - военизированный кросс, где участвует вся команда», - описал испытания председатель областного совета ветеранов Анатолий Цыкалов.

Участников соревнований накормили гречневой кашей и напоили горячим чаем. «Ахунский рубеж» проводился в Пензе в третий раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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