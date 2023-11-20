«Дизель» проиграл ХК «Горняк-УГМК» в заключительной двадцатиминутке

20.11.2023 | 19:34

«Дизель» завершил первый круг регулярного чемпионата проигрышем. В понедельник, 20 ноября, в Верхней Пышме пензенцы сыграли с ХК «Горняк-УГМК» и уступили хозяевам льда со счетом 3:4.

Первая двадцатиминутка осталась за «Горняком-УГМК», счет - 2:0. Во втором игровом отрезке игроки «Дизеля» показали себя лучше.

«Успешнее в атаке были уже пензенцы, которые сравняли счет благодаря голам Артема Мисникова и Дмитрия Назарова», - сообщается в телеграм-канале ХК «Дизель».

В заключительной двадцатиминутке Антон Андриянов вывел пензенцев вперед, однако после хозяева льда забили в ворота «Дизеля» две шайбы с интервалом в две минуты.

Сейчас команда возвращается в Пензу. 24 ноября откроется второй круг регулярного чемпионата, «Дизелю» предстоит матч с ХК «Зауралье».