«Дизель» забил на первой минуте и проиграл со счетом 1:3

03.11.2023 | 21:21

В пятницу, 3 ноября, «Дизель» встретил на домашнем льду хоккейный клуб «Рязань-ВДВ». Поединок прошел в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Начало игры вселило уверенность и сильно воодушевило пензенскую команду: уже на первой минуте Никита Бобряшов атаковал ворота гостей, а после того как голкипер отбил шайбу, Александр Тимирев поймал и переправил ее в пустой угол. Счет на табло изменился в пользу сурских хоккеистов.

Рязанцы пошли в наступление, пытаясь отобрать преимущество у пензенских игроков. Однако реализовать опасные моменты «Дизель» не давал. Упорная борьба ни к чему не привела, но показала настрой обеих сторон.

Второй период начался удалением пензенского спортсмена, чем сразу же воспользовались гости. В большинстве рязанцы пробили оборону «Дизеля» и внесли шайбу в ворота сурской команды.

Потом игроки поменялись ролями: пензенцы были в полном составе, а за подножку удалили рязанца. Но взять реванш «дизелистам» это не помогло. В меньшинстве гости забили вторую шайбу.

Страсти накалялись. Соперники дрались и толкались, что привело к удалению двух рязанских игроков и трех пензенских. За время их отсутствия изменений в счете не произошло, но когда команды оказались в равных составах, мощнейший бросок гостей поразил дальний угол ворот «Дизеля».

До конца отрезка за грубость удалили четырех игроков - по паре из каждой команды.

В третьем периоде пензенцы пытались исправить положение. С трудом они пересекали линию гостей, но те сводили их усилия на нет, возвращая шайбу к воротам хозяев.

В последние минуты соперники провели несколько безрезультатных атак. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Следующую игру «Дизель» проведет 5 ноября. Он сразится с воскресенским «Химиком».