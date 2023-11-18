Сетевое издание|18+|Суббота|18 ноя 2023|19:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

«Дизель» в овертайме уступил шайбу хоккейному клубу «Зауралье»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В третьем матче выездной серии пензенский «Дизель» вновь потерпел поражение. В субботу, 18 ноября, встреча состоялась с курганским хоккейным клубом «Зауралье».

В самом начале игры отличился игрок «Дизеля» Александр Акмальдинов, забросив первую шайбу. Во второй 20-минутке преимущество пензенской команды укрепил Дмитрий Мужиков.

Тем не менее за 4 минуты до перерыва хозяева льда отыграли 1 шайбу, а в середине третьего игрового отрезка сравняли счет.

Игра перешла в овертайм, где за 20 секунд до конца дополнительной 5-минутки курганцы все же вырвали победу.

В итоге «Дизель» проиграл «Зауралью» - 2:3.

Заключительный матч выездной серии «Дизель» проведет в понедельник, 20 ноября, в Верхней Пышме. Его противником станет клуб «Горняк-УГМК».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте