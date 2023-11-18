«Дизель» в овертайме уступил шайбу хоккейному клубу «Зауралье»

18.11.2023 | 18:10

В третьем матче выездной серии пензенский «Дизель» вновь потерпел поражение. В субботу, 18 ноября, встреча состоялась с курганским хоккейным клубом «Зауралье».

В самом начале игры отличился игрок «Дизеля» Александр Акмальдинов, забросив первую шайбу. Во второй 20-минутке преимущество пензенской команды укрепил Дмитрий Мужиков.

Тем не менее за 4 минуты до перерыва хозяева льда отыграли 1 шайбу, а в середине третьего игрового отрезка сравняли счет.

Игра перешла в овертайм, где за 20 секунд до конца дополнительной 5-минутки курганцы все же вырвали победу.

В итоге «Дизель» проиграл «Зауралью» - 2:3.

Заключительный матч выездной серии «Дизель» проведет в понедельник, 20 ноября, в Верхней Пышме. Его противником станет клуб «Горняк-УГМК».