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Спорт

«Дизель» на своем льду победил ХК «Химик»

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В воскресенье, 5 ноября, ХК «Дизель» продолжил серию домашних игр и сыграл с действующим чемпионом - ХК «Химик» из Воскресенска.

Хозяева льда одолели гостей со счетом 4:1.

«Первая шайба случилась в середине стартового периода. Александр Акмальдинов в меньшинстве убежал один на один и переиграл голкипера гостей. Во второй двадцатиминутке Артем Мисников укрепил преимущество пензенцев, правда воскресенцы одну шайбу быстро обыграли», - описан ход игры в телеграм-канале пензенского клуба.

В заключительном периоде показали себя новички «Дизеля». Егор Чижиков забил третью шайбу, а четвертую - Максим Колмыков. Он поразил уже пустые ворота.

Следующая игра состоится во вторник, 7 ноября. Соперником «Дизеля» станет «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Ранее пензенцы на домашнем льду уступили ХК «Рязань-ВДВ» со счетом 1:3.

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