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Криминал

Мальчик лишил мать 170 тысяч рублей, оформляя промокод на игру

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Доверчивый юный житель Пензы перечислил мошеннику крупную сумму с карты матери.

Женщина позволяла сыну играть в ее телефоне. Во время сеанса ему поступило предложение приобрести промокод на виртуальную забаву.

«Мальчик согласился. Будучи введенным в заблуждение, он действовал по инструкции незнакомца и через мобильное приложение перечислил за промокод более 170 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензячка увидела СМС-извещение о списании денег. Сын рассказал о случившемся, и она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают злоумышленника.

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Источник — фото pixabay.com
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