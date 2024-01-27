Мальчик лишил мать 170 тысяч рублей, оформляя промокод на игру

Доверчивый юный житель Пензы перечислил мошеннику крупную сумму с карты матери.
Женщина позволяла сыну играть в ее телефоне. Во время сеанса ему поступило предложение приобрести промокод на виртуальную забаву.
«Мальчик согласился. Будучи введенным в заблуждение, он действовал по инструкции незнакомца и через мобильное приложение перечислил за промокод более 170 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Пензячка увидела СМС-извещение о списании денег. Сын рассказал о случившемся, и она обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают злоумышленника.
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