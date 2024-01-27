Мальчик лишил мать 170 тысяч рублей, оформляя промокод на игру

27.01.2024 | 10:23

Доверчивый юный житель Пензы перечислил мошеннику крупную сумму с карты матери.

Женщина позволяла сыну играть в ее телефоне. Во время сеанса ему поступило предложение приобрести промокод на виртуальную забаву.

«Мальчик согласился. Будучи введенным в заблуждение, он действовал по инструкции незнакомца и через мобильное приложение перечислил за промокод более 170 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензячка увидела СМС-извещение о списании денег. Сын рассказал о случившемся, и она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают злоумышленника.