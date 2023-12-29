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Из жизни

В Пензе подросток играл в снежки, забравшись на хрупкую инсталляцию

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На улице Московской в Пензе подросток использовал инсталляцию - шар в запряженной оленем карете - в качестве площадки для игры.

Кадры появились в Сети. На них видно, что парень ловит летящие в него снежки и отправляет их обратно. Хрупкая конструкция дрожит и шатается под его весом.

Видеозапись вызвала массу откликов. Мнения разделились. Некоторые не видят в таком поведении ничего страшного.

«А что в этом плохого?», «Это, наверное, самое безобидное», «Ничего плохого не случилось», «В Пензе много чего происходит, а вы на малыша гоните!», «Он еще свое не пожил, все надо ему попробовать», - считают приверженцы такой точки зрения.

Другие указывают, что подросток мог нанести себе травмы: «Это не горка, это украшение. Просто могло не выдержать веса, сломаться. Упал бы, себе бы что-то сломал. А если там острый обломок?»

Третьи считают такое поведение следствием недостатка воспитания.

«Дурной пример заразителен. А за ним стоит вседозволенность», «А вы считаете, что это детская шалость?», «Это культурная ценность, эта инсталляция. Тебе хватит ума не залазить на елку, памятник Лермонтову, Росток?» - высказали они свое мнение.

«Если этот ребенок дома захочет на люстре, как на турнике, подтягиваться, думаю, это будет самое безобидное, что он сделает. Но дома-то мы все бережем имущество, это же мое, если сломается люстра, нужно новую покупать. А тут стоит какая-то карета, специально поставили, что бы ребенок снежки с нее кидал, сломается она - фиг с ней! Это же не МОЕ! Значит, можно ломать», - сделала вывод одна из подписчиц.

Еще один участник обсуждения полагает, что автор видеозаписи должен был прекратить подобное поведение.

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Источник — видео «Пенза Новости»
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