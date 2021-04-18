В Пензе предложили ввести 10-летний мораторий на размещение скульптур

18.04.2021 | 13:01

Председатель пензенского отделения общества охраны памятников истории и культуры Станислав Блинов предложил ввести 10-летний мораторий на размещение в городе арт-объектов и скульптур.

Текст его комментария приведен на странице общества в социальной сети «ВКонтакте».

Специалист коснулся вопроса обустройства Аллеи правителей автора Зураба Церетели. Не все пензенцы сочли данную идею хорошей. В частности, нарекания вызвало и само место для установки скульптур.

В обществе охраны памятников истории и культуры усомнились в эстетической ценности творений Церетели и указали на то, что некоторые бюсты не отражают исторической правды, имена других написаны некорректно.

«Заявление президиума пензенского отделения ВООПИиК по поводу Аллеи правителей было сделано 15 марта. Оно выражало не только нашу позицию, но и мнения простых горожан, госслужащих и деятелей культуры, с которыми мне удалось это обсудить.

Мне потом удалось пообщаться с Олегом Васильевичем Яговым. Он посетовал на то, что заявление сначала не направили ему, чтобы дать возможность ответить на возникшие у нас сомнения. С этим я согласен, в следующий раз будем, прежде чем делать заявление, запрашивать полную информацию у чиновников», - пояснил Станислав Блинов.

Он добавил, что некорректные надписи планируют исправить на средства спонсоров.

Однако по-прежнему остается открытым вопрос восприятия объекта.

«Эти бюсты вызывают разную реакцию людей. Сторонники Аллеи правителей говорят, что это просто история, но на открытии в 2017 году они все же назывались именно памятниками. Значит, увековечивают людей. Считаю, что ставить памятники людям, которые вызывают негативное отношение пусть и у части общества, не стоит», - выразил мнение Станислав Блинов.

Он напомнил, что в Пензе есть памятники, которые не вызывают критики и отторжения у жителей и гостей областного центра: Белинскому, Лермонтову, Петру и Февронии.

«Заявление ВООПИиК было неким криком отчаяния горожан, которые последнее время просто в ужасе от вакханалии монументов, которые ни с кем не обсуждаются или, если даже вызывают критику общественных советов, все равно проталкиваются, как случилось с арт-объектом на Фонтанной площади. Потом был непонятный памятник матери. Теперь бюсты правителей сомнительной эстетической и исторической ценности. А еще раньше была уродливая «Школьница», которую в итоге зачем-то спихнули в Ульяновский парк, для центра города это позорно, а вот в спальном районе пусть», - высказался специалист.

По его словам, бюсты Аллеи правителей можно было бы разместить в специально созданном музее вместе с экспонатами, которые связаны с этими историческими деятелями.

«Я предлагаю ввести 10-летний мораторий на размещение любых скульптур, арт-объектов в городе. Может быть, за это время появится понимание ценности скульптуры как единичной работы мастера, а не работы на потеху публике или для галочки, чтобы было», - подытожил Станислав Блинов.

Аллею правителей планируют открыть накануне Дня России, который отмечают 12 июня. Место установки 43 бюстов у здания епархии благоустроят. Скульптуры передадут Пензе безвозмездно. Рядом соорудят информационные стенды, а для смартфонов создадут приложения, в которых можно будет получить дополнительную информацию об исторических личностях и периодах их правления.