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Общество

В области наказали более 2 200 водителей тонированных машин

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В Пензенской области с начала 2021 года за тонировку составили протоколы в отношении 2 290 водителей. Автомобилистам грозит штраф в 500 рублей.

В 2020 году из-за стекол машин, которые плохо пропускали свет, случилось 43 ДТП. В них получили травмы 62 человека, еще 4 погибли.

«При использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание объектов, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к дорожно-транспортному происшествию не только в транспортном потоке, но и во дворах», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Госавтоинспекция регулярно проводит рейды для предупреждения ДТП с участием автомобилей, тонировка стекол которых не соответствует требованиям. Так, профилактические мероприятия организуют с 19 по 28 апреля.

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Гость||

Надо повышать штраф до 5 тысяч рублей.а то разъездились колхозные бандюганы из 90 х.

Гость||

Да , делайте штраф 5000 , а за повторное - лишение на полгода

Гость||

Гость писал(a):

Надо повышать штраф до 5 тысяч рублей.а то разъездились колхозные бандюганы из 90 х.
Ага ,проходил как то на Злобина рядом со зданием Областного УВД там рядом стоял патруль ГИБДД , где с моста разворачиваются через две сплошные , мимо ГИБДД проезжает черный БМВ Х6 с красивыми номерами и тонированный в ноль ,и заворачивает на стоянку УВД и естественно ни какой реакции. У нас полно в городе авто с нулевой тонировкой ,т.е. тонирует и лобовое в черняк и заднюю светотехнику , только ГИБДД их не трогает.

Гость||

дятлы вы. Умники большие.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.04.2021 10:51|

дятлы вы. Умники большие.

А ты умник маленький и отход жизнедеятельности дятла!

Гость||

А мне мама сама сказала - "затонируй лобачь сынок, чтобы глазки не резало и не слезились от сонца". Денег дала.

Гость||

А моя мамка говорит пусть лучше тонировка, а то едет какая нибудь шмара, увидит молодого человека красивого да приодетого, иль подрежет или на парковке привяжется, охмурит и окрутит так что не успеешь опомниться как и хомут наденут

Гость||

Гость писал(a):

дятлы вы. Умники большие.
Когда тебя или твоего родственника такой слепашарый тонарь снесет или разобьёт твоё авто то что ты тогда завоешь.

Гость||

В Чечне грамотно победили тонировку:штраф- прикладом по стеклу.С тех пор даже задняя полусфера аквариум,хотя люди там покруче.А пока с местным быдлом цацкаются они так и будут ездить закатанные в ноль.

Имя: Гость
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