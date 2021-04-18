В области наказали более 2 200 водителей тонированных машин

18.04.2021 | 09:51

В Пензенской области с начала 2021 года за тонировку составили протоколы в отношении 2 290 водителей. Автомобилистам грозит штраф в 500 рублей.

В 2020 году из-за стекол машин, которые плохо пропускали свет, случилось 43 ДТП. В них получили травмы 62 человека, еще 4 погибли.

«При использовании тонированных стекол у водителей увеличивается время реакции и ухудшается распознавание объектов, тем самым повышая уровень опасности на дороге. Особенно высок риск в ночное время, когда отсутствие достаточного освещения может привести к дорожно-транспортному происшествию не только в транспортном потоке, но и во дворах», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Госавтоинспекция регулярно проводит рейды для предупреждения ДТП с участием автомобилей, тонировка стекол которых не соответствует требованиям. Так, профилактические мероприятия организуют с 19 по 28 апреля.