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Общество

Обнародовано число новых случаев коронавируса в области

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На воскресенье, 18 апреля, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 94. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 43 817 случаев COVID-19. Опасный вирус побороли 41 201 пациент, зарегистрирована смерть 589: 268 мужчин и 321 женщины.

За минувшую неделю, с 11 по 17 апреля, заразилось 593 человека. Из медучреждений области выписали 722 пациента, скончалось 19.

На предыдущей неделе, с 4 по 10 апреля, в регионе зафиксировали 605 случаев коронавируса. Выздоровели 817 человек, жертвами инфекции стали 23.

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