Общество

Стали известны муниципалитеты с новыми случаями COVID-19

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В субботу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, в каких муниципальных образованиях выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

В Пензе заболело 46 человек, в Заречном - 8.

В Сосновоборском районе - 14 случаев COVID-19, в Кузнецком - 9, в Бессоновском и Мокшанском - по 4, в Наровчатском - 2.

По 1 пациенту проживает в Спасском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Шемышейском районах.

Всего в Пензенской области выявлено 43 723 случаев заболевания, из которых 97 - за минувшие сутки.

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