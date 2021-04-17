Стали известны муниципалитеты с новыми случаями COVID-19

В субботу, 17 апреля, в региональном оперативном штабе сообщили, в каких муниципальных образованиях выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
В Пензе заболело 46 человек, в Заречном - 8.
В Сосновоборском районе - 14 случаев COVID-19, в Кузнецком - 9, в Бессоновском и Мокшанском - по 4, в Наровчатском - 2.
По 1 пациенту проживает в Спасском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Шемышейском районах.
Всего в Пензенской области выявлено 43 723 случаев заболевания, из которых 97 - за минувшие сутки.
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