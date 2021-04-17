В Пензенской области прирост заболевших COVID-19 не превысил 100

17.04.2021 | 11:13

В субботу, 17 апреля, стало известно, что за сутки выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние три дня ежесуточный прирост количества заболевших не превышает 100. В последний раз число было трехзначным 14 апреля, когда подтвердилось 103 случая.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировано 43 723 случая COVID-19. 41 122 пациента выздоровели, в том числе 88 человек выписались накануне, 16 апреля.

В тот же день стало известно о смерти трех пенсионеров - двух женщин, 90 и 73 лет, и 69-летнего мужчины. В общей сложности количество умерших от коронавируса составило 587.