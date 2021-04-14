В Спутнике провели птичье новоселье и установили новый арт-объект

14.04.2021 | 16:08

Город Спутник - за птиц. Новоселье пернатые здесь отмечают каждый год благодаря усилиям родителей, детей и застройщика микрорайона.

И вот очередное доказательство. В День птиц в парке Спутника появился новый арт-объект, а на тропе здоровья - еще 40 новых скворечников.

Птичье новоселье - ежегодный традиционный праздник в микрорайоне. Проходит он весело, с музыкой и аниматором.

После обеденного сна юные жители Спутника взяли под руку родителей и отправились на тропу здоровья «Ритм». Каждая семья несла по скворечнику, заранее заготовленному строительным холдингом «Термодом». Раскрашивали домик для птиц местные жители на свое усмотрение. Взрослые крепили скворечники на проволоку, чтобы не повредить деревья. Дети были счастливы.

«Это хороший воспитательный момент. Дети узнают, как делать добро, и сразу видят примеры. Спасибо организаторам за праздник», - поделились впечатлениями участники.

Теперь на тропе здоровья в Спутнике птичье щебетание будет слышно еще отчетливее, как и на территории детского парка. Новый арт-объект, который там установили, - это сбитые друг с другом многочисленные скворечники, размещенные на постаменте. Увидеть его можно уже сейчас.

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