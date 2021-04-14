Объявлена дата завершения отопительного сезона в Пензе

14.04.2021 | 13:19

В Пензе стала известна окончательная дата завершения отопительного сезона. Батареи в жилых домах начнут остывать в четверг, 15 апреля.

В последнюю очередь будут отключены социальные объекты.

Соответствующее постановление подписано и. о. главы администрации Пензы Виталием Макаровым 14 апреля, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее предполагалось, что теплоноситель перестанут подавать 14-го числа.

До 1 мая теплоснабжающие организации должны восстановить благоустройство после аварийных работ, которые проводились во время отопительного сезона. Капитальный ремонт теплосетей и оборудования должны выполнить к 1 сентября.