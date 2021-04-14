Общество

Объявлена дата завершения отопительного сезона в Пензе

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В Пензе стала известна окончательная дата завершения отопительного сезона. Батареи в жилых домах начнут остывать в четверг, 15 апреля.

В последнюю очередь будут отключены социальные объекты.

Соответствующее постановление подписано и. о. главы администрации Пензы Виталием Макаровым 14 апреля, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее предполагалось, что теплоноситель перестанут подавать 14-го числа.

До 1 мая теплоснабжающие организации должны восстановить благоустройство после аварийных работ, которые проводились во время отопительного сезона. Капитальный ремонт теплосетей и оборудования должны выполнить к 1 сентября.

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Гость||

Жарить глупомордых на все их деньги!

Гость||

Ну наконец-то то!!! Зла не хватает на этих чертей из управляйки!!! Батареи как в аду, дышать нечем!

Гость||

НЕ с 14 -го а на денёк попозже. На улице 23 , а денег хочется аж скулы сводит

Гость||

Да просто хотят как в Турции чтобы было у вас дома. Это нужно понимать!

Гость||

отличная весть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Батареи в жилых домах начнут остывать в четверг, 15 апреля.
Обманули народ! Обещали с 14 апреля! На улице +23°C а батареи в квартире жарят как в аду!

Гость||

20 числа -1 будет. Во время отключают...

Гость||

20-го и минус 30 будет только какого месяца и какого года не точно

Гость||

Да хоть -5. Кому надо - тепловентиляторы и шерстяные носки в помощь. Дома дышать нечем уже.

Гость||

В центре отключили.Деньги за 14 всё равно возьмут,нет счетчика,дом старый.

Гость||

Гость писал(a):

20 числа -1 будет.
В твоих фантазиях. Не говоря уже о том что за ночь квартиры не остывают.

Гость||

Гость писал(a):

В центре отключили.
У нас в центре не отключили.

Гость||

Гость писал(a):

Обманули народ! Обещали с 14 апреля! На улице +23°C а батареи в квартире жарят как в аду!
опять обман

Гость||

Гость писал(a):

ентре отключили.

У нас в центре не отключили.

Наш центр-Московская.

Гость||

сушусь какой день уже, скоро мумией сделаюсь

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Имя: Гость
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