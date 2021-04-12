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Общество

Стало известно о завершении отопительного сезона в Пензе

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В понедельник, 12 апреля, в Пензе пошли третьи сутки превышения среднесуточной температурой 8-градусной отметки. Если не будет похолодания, то в среду, 14-го числа, пятидневный порог ожидания, предшествующий завершению отопительного сезона, будет пройден.

Об обстановке рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

«В этом случае мы будем рекомендовать завершать отопительный период», - сообщил он, добавив, что проект соответствующего постановления уже подготовлен.

Прежде чем подача теплоносителя прекратится, должны пройти гидравлические испытания системы - данное мероприятие входит в подготовку к новому отопительному сезону 2021/22. Сети проверят на прочность 14 апреля в микрорайоне Арбеково: с 8:30 до 11:30 температура поднимется до 100 градусов.

Затем батареи начнут охлаждаться. В первую очередь это пройдет в многоквартирных домах. Объекты социальной инфраструктуры станут отключать в последнюю очередь. К концу недели отопительный сезон в Пензе будет завершен.

Ранее стало известно, что в Заречном отопление начнут отключать 13 апреля.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А при любителе макарошек и дырявых коней,могли бы жарить до майских праздников?

Гость||

Жарить глупомордых до последнего! Чтобы выли!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прежде чем подача теплоносителя прекратится, должны пройти гидравлические испытания системы - данное мероприятие входит в подготовку к новому отопительному сезону 2021/22. Сети проверят на прочность 14 апреля в микрорайоне Арбеково: с 8:30 до 11:30 температура поднимется до 100 градусов.
Вот твари и на улице будет + 20 . Для всего руководства города и тепловиков ад от народных проклятий гарантирован.

Гость||

14 апреля будет жарко! 100 градусов в батарее плюс 20 градусов на улице))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В этом случае мы будем рекомендовать завершать отопительный период»,
Если это всего лишь рекомендации, то их можно проигнорировать и топить до августа?

Гость||

Гость писал(a):

А при любителе макарошек и дырявых коней,могли бы жарить до майских праздников?
Помним его иезуитское обоснование в прошлом году, в связи с пандемией будем топить до майских, жар костей не ломит.

Гость||

Жаль что у нас односторонняя связь, что хотят то и делают, демократия!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 12 марта, в Пензе пошли третьи сутки превышения среднесуточной температурой 8-градусной отметки.
Я совершенно не против отключения. Но... Какие третьи сутки??? В выходные холодища была, в субботу выше 5-6 не поднималась, ночью вообще 1-2 градуса было. Откуда взялась среднесуточная выше 8 градусов?

Гость||

Гость писал(a):

«В этом случае мы будем рекомендовать завершать отопительный период»,

Если это всего лишь рекомендации, то их можно проигнорировать и топить до августа?

Хорошо бы!

Гость||

Гость писал(a):

В выходные холодища была, в субботу выше 5-6 не поднималась
Бубенцы не отморозил, сердешный?

Гость||

Тиран Сталин за такое неуважение к трудящимся всех жирнорожих в ГУЛАГ бы сослал, на диету посадил.

Гость||

Отключать рано, потопить бы нужно хотя-бы до конца месяца.

Гость||

А что нам делать эти дни до вечера 14-го? На улице жить? В квартирах находиться в таких условиях просто опасно для здоровья! Неужели ещё никто не подал за такие издевательства в суд?

Гость||

Если бы до вечера 14го...Они растянут на 3 дня!

Гость||

Можно ведь топить и целый год напролет, нет никаких реальных причин это не делать. Просто из вредности небудут.

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Имя: Гость
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