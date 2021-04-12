Стало известно о завершении отопительного сезона в Пензе

12.04.2021 | 14:45

В понедельник, 12 апреля, в Пензе пошли третьи сутки превышения среднесуточной температурой 8-градусной отметки. Если не будет похолодания, то в среду, 14-го числа, пятидневный порог ожидания, предшествующий завершению отопительного сезона, будет пройден.

Об обстановке рассказал начальник городского управления ЖКХ Александр Юлин.

«В этом случае мы будем рекомендовать завершать отопительный период», - сообщил он, добавив, что проект соответствующего постановления уже подготовлен.

Прежде чем подача теплоносителя прекратится, должны пройти гидравлические испытания системы - данное мероприятие входит в подготовку к новому отопительному сезону 2021/22. Сети проверят на прочность 14 апреля в микрорайоне Арбеково: с 8:30 до 11:30 температура поднимется до 100 градусов.

Затем батареи начнут охлаждаться. В первую очередь это пройдет в многоквартирных домах. Объекты социальной инфраструктуры станут отключать в последнюю очередь. К концу недели отопительный сезон в Пензе будет завершен.

Ранее стало известно, что в Заречном отопление начнут отключать 13 апреля.