Обнародовано число новых случаев коронавируса в области

13.04.2021 | 11:22

На вторник, 13 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области составило 43 329.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки в регионе выявили 100 новых случаев COVID-19.

Число жителей, перенесших инфекцию и выписанных медиками, составило 40 620. Продолжают фиксировать смерти от коронавирусной пневмонии, количество жертв увеличилось до 573.

Действие режима повышенной готовности в регионе продлили до 30 апреля включительно. Граждане должны использовать средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.