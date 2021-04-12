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Общество

«Т Плюс» проверит теплосети Арбекова максимальной температурой

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Во вторник, 13 апреля, в 14:00 пензенские тепловые сети филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» начнут испытания на максимальную температуру в микрорайоне Арбеково. Работы закончатся в 12:00 14-го числа.

Данное мероприятие проводится один раз в 5 лет. Проверяется способность теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций. Это одно из обязательных испытаний по подготовке к следующему отопительному сезону.

Температура носителя в тепломагистралях будет увеличена до 115 градусов Цельсия. Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не приведет к увеличению платы для жителей.

На период испытаний организуют круглосуточное дежурство оперативно-ремонтных бригад, а также постоянный контроль за параметрами теплоносителя и оборудования центральных тепловых пунктов.

Руководителям УК и ТСЖ необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к температурным испытаниям, ни в коем случае не производить самовольно отключение систем центрального отопления в жилых домах, помимо необходимого по технике безопасности отключения горячего водоснабжения.

Горожанам следует знать, что во время испытаний в течение 5-6 часов в системах отопления домов будет циркулировать вода повышенной температуры. Поэтому надо проявить максимальную осторожность. Для предотвращения ожогов из-за возможных повреждений внутридомовых систем отопления в период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления, а также особо контролировать, чтобы к ним не приближались дети.

Теплоэнергетики просят не находиться рядом с местами прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Не рекомендуется оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество рядом с теплотрассами и на тепловых камерах.

По всем возникающим вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в диспетчерскую пензенских тепловых сетей: 20-98-80, 20-98-79, 20-99-00.

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