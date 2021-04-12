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Общество

Пензенцам предлагают посетить первый шоурум стройматериалов

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«Пензенское управление строительства» открыло первый шоурум строительных материалов.

Здесь представлены все необходимые для строительства материалы: железобетонные изделия, силикатный кирпич, сэндвич-панели, несъемная опалубка, утеплитель для стен и труб, тротуарная и резиновая плитка, бордюры и многое другое.

«Пензенское управление строительства» - группа заводов по изготовлению стройматериалов, аналогов которой в регионе нет. В ее состав входят: завод ЖБИ, растворобетонный завод, асфальтобетонный завод, домостроительный комбинат, кирпичный завод, завод по производству сухих строительных смесей.

«ПУС» обеспечивает полный цикл производства: от добычи сырья до создания готовой продукции.

Преимущество шоурума в том, что посетителям не нужно спешить. В уютной домашней обстановке можно детально изучить продукцию и проконсультироваться со специалистом.

Менеджеры расскажут все о товарах, их особенностях, технологиях производства и нюансах строительства. Клиент может представить проект дома и получить полную подборку материалов.

Шоурум работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 12:00 до 18:00. Дополнительная информация предоставляется по телефону 22-22-51.

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