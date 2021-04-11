В области за сутки подтвердили 100 новых случаев коронавируса

11.04.2021 | 11:04

На воскресенье, 11 апреля, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 43 130.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки в регионе подтвердили 100 новых случаев.

Всего за неделю с 4 по 10 апреля в регионе зарегистрировали 605 инфицированных. Выздоровели 817 человек, скончались 23 пациента.

За предыдущую неделю, с 28 марта по 3 апреля, в области выявили 613 случаев COVID-19. Медики выписали 893 пациента, зафиксирована гибель 13 человек.