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Общество

В области за сутки подтвердили 100 новых случаев коронавируса

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На воскресенье, 11 апреля, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 43 130.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки в регионе подтвердили 100 новых случаев.

Всего за неделю с 4 по 10 апреля в регионе зарегистрировали 605 инфицированных. Выздоровели 817 человек, скончались 23 пациента.

За предыдущую неделю, с 28 марта по 3 апреля, в области выявили 613 случаев COVID-19. Медики выписали 893 пациента, зафиксирована гибель 13 человек.

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