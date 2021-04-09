В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы о перетопе

09.04.2021 | 12:31

В Пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» прокомментировали жалобы на так называемый перетоп, которые традиционно поступают в адрес энергетиков с наступлением теплой погоды.

«Подача теплоносителя в централизованную систему отопления ведется в строгом соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. Соблюдение температурного графика обеспечивает поддержание в жилых помещениях нормативной температуры воздуха», - подчеркнули в организации.

Ресурсоснабжающая компания ответственна за подачу тепла до границ многоквартирных домов. За исправную работу коммуникаций внутри дома и доставку теплоресурсов в каждую квартиру отвечают организации, обслуживающие системы отопления домов - управляющие компании (УК) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Поэтому в случае перетопа в первую очередь необходимо обратиться к ним.

Если температура воздуха внутри помещений многоквартирного дома представляется жителям избыточной и в доме имеется специальное оборудование для ручной или автоматической регулировки расхода теплоносителя в системе отопления, жители могут подать заявку в УК (ТСЖ) для ее снижения.

«Установка погодозависимой автоматики сокращает в отопительный период энергопотребление до 30-40%. Самый заметный эффект наблюдается на старте и окончании отопительного сезона, когда аппаратура помогает выстроить комфортную температуру. Регулировочное оборудование позволяет оптимизировать температуру в помещениях, исключить перетопы в межсезонье, эффективно и рационально использовать тепловую энергию в самый холодный период», - отметил директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Эффективная регулировка в системах теплопотребления внутри дома позволит снизить размер платежей жителей за отопление, так как большинство клиентов энергокомпании рассчитывается за тепло по показаниям общедомовых приборов учета за фактическое количество потребленной тепловой энергии.

Решение о приобретении и использовании такого оборудования принимается на общем собрании собственников жилья. Там же - при условии установки автоматики - определяется уровень поддерживаемой температуры в квартирах в допустимых законодательством пределах.

В настоящее время обращения относительно некомфортной температуры необходимо оформлять через управляющие компании или по телефону контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» 8 (800) 100-75-30.