В Пензенской области COVID-19 заразился полугодовалый ребенок

09.04.2021 | 17:08

В Пензенской области среди 101 пациента с подтвержденным за последние сутки диагнозом «коронавирусная инфекция» оказалось 11 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

Таковы данные регионального оперативного штаба на пятницу, 9 апреля.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили уже у 3 946 несовершеннолетних.

География новых случаев, как всегда, широка: 40 пришлось на Пензу, 9 - на Пензенский район, по 7 - на Мокшанский и Кузнецкий районы, 6 - на Заречный, по 5 - на Лунинский и Иссинский районы, по 4 - на Бессоновский и Никольский, по 3 - на Нижнеломовский и Шемышейский, по 2 - на Сердобский и Колышлейский, по 1 - на Земетчинский, Пачелмский, Каменский и Неверкинский.

«Находится под наблюдением 11 115 человек; снято с наблюдения 102 453. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 63,67% населения региона», - уточнили в оперштабе.

За сутки в лабораториях провели 2 669 исследований на коронавирус.

За все время распространения инфекции ее выявили у 42 928 жителей области.