В Дне плавания примут участие более 2 000 школьников Пензенской области

В субботу, 10 апреля, в Пензенской области пройдет Единый день плавания. Акция является частью проекта «Учусь плавать!».
Общий старт будет дан в 10:00 одновременно во всех школьных и районных бассейнах. Во второй половине дня школьники 3-4-х и 5-6-х классов смогут принять участие в открытых всероссийских соревнованиях на призы Детской лиги плавания «Поволжье». Состязания посвящены Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву.
Ученики тех школ, где нет бассейнов, могут стать участниками соревнований в ДВС «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.
«Участие в едином уроке плавания примут более 2 000 школьников области. Победители и призеры соревнований получат дипломы и сувениры», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
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