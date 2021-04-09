Общество

В Дне плавания примут участие более 2 000 школьников Пензенской области

Печать

В субботу, 10 апреля, в Пензенской области пройдет Единый день плавания. Акция является частью проекта «Учусь плавать!».

Общий старт будет дан в 10:00 одновременно во всех школьных и районных бассейнах. Во второй половине дня школьники 3-4-х и 5-6-х классов смогут принять участие в открытых всероссийских соревнованиях на призы Детской лиги плавания «Поволжье». Состязания посвящены Герою России, летчику-космонавту Александру Самокутяеву.

Ученики тех школ, где нет бассейнов, могут стать участниками соревнований в ДВС «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.

«Участие в едином уроке плавания примут более 2 000 школьников области. Победители и призеры соревнований получат дипломы и сувениры», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Непонятно, где заканчиваются витамины и биодобавки и начинается допинг.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ученики тех школ, где нет бассейнов, могут стать участниками соревнований в ДВС «Сура», предварительно подав заявку и оформив медицинский допуск.
Таки у нас режим повышенной готовности к ЧС (в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией) с сегодняшнего дня заменен на режим повышенной пожароопасности?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте