Общество

Стало известно, когда в Пензе отключат отопление

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На следующей неделе в Пензе планируют завершить отопительный сезон. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в пятницу, 9 апреля.

«Ожидается, что установится необходимая температура воздуха в дневное и ночное время», - уточнил начальник управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Ранее в мэрии поясняли, что официальным основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток. Если его значение равно или превышает +8 °С, то отопительный сезон прекращается.

В 2020 году он был едва ли не самым продолжительным: стартовав в сентябре, продлился до 30 апреля.

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Гость||

надоело выключайте, баня дома, хочу прозладу и меньшие суммы в расчетках

Гость||

спасибо, что сообщили,как раз успеем зимние вещи постирать и высушить

Гость||

Дома очень жарко , наконец то , ура

Гость||

Какое выключать?! Топить до августа! Чтобы вся буртасня выла!

Гость||

Гость писал(a):

Какое выключать?! Топить до августа! Чтобы вся буртасня выла!
Вообще не выключать!

Гость||

А все потому, что Иван присел, пи нем до 1 мая всегда было, никак нажраться не мог.

Гость||

Как хорошо что сел ,хоть в чем то нам получше будет . Новый то больше на адекватного похож ,если только власть избадует . Но он пока вызывает доверие ,может быть начнем и мы жить нормально ,и не мотаться зарабатывать на чужбине . Дай бог нам всем умного и ответственного губернатора , от беспредела то доли ,то бардюра уже все ,кроме хапуг ,устали

Гость||

Гость писал(a):

Какое выключать?! Топить до августа! Чтобы вся буртасня выла!

Вообще не выключать!

Тут смысл в том, что в августе выключить для передыха, а потом, чтобы буртасня опять выла и мерзла - долго не включать. Чтобы все в лучших традициях, т.е через жопу.

Гость||

Слава богу! А то дома +32, сил никаких нет, все батареи завешены и форточки открыты

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На следующей неделе в Пензе планируют завершить отопительный сезон. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в пятницу, 9 апреля.
Вырубайте на этой неделе!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году он был едва ли не самым продолжительным: стартовав в сентябре, продлился до 30 апреля.
Никто не ответил за этот рекордный перетоп!

Гость||

ВЫРУБАЙТЕ СКОРЕЕ ТЕПЛО!А ТО Я ДОМА ХОЖУ ПРИ ТЁЩЕ БЕЗ ТРУСОВ,А ЭТО ЕЁ СМУЩАЕТ!

Гость||

Гость писал(a):

ХОЖУ ПРИ ТЁЩЕ БЕЗ ТРУСОВ
Правильно.

Гость||

Гость писал(a):

ХОЖУ ПРИ ТЁЩЕ БЕЗ ТРУСОВ
Дождись теперь когда она без них начнет ходить.

Гость||

Гость писал(a):

от беспредела то доли ,то бардюра уже все ,кроме хапуг ,устали
Вася-доля,а Ваня-5%.

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Имя: Гость
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