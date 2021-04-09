Стало известно, когда в Пензе отключат отопление

09.04.2021 | 13:31

На следующей неделе в Пензе планируют завершить отопительный сезон. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в пятницу, 9 апреля.

«Ожидается, что установится необходимая температура воздуха в дневное и ночное время», - уточнил начальник управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Ранее в мэрии поясняли, что официальным основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние пять суток. Если его значение равно или превышает +8 °С, то отопительный сезон прекращается.

В 2020 году он был едва ли не самым продолжительным: стартовав в сентябре, продлился до 30 апреля.