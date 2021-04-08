В Пензе для реконструкции дороги нужно прервать движение поездов

08.04.2021 | 13:22

Автодорога, соединяющая улицы Центральную и 40 лет Октября, должна быть полностью готова к концу 2023 года. Об этом рассказал представитель подрядной организации в четверг, 8 апреля.

Реконструкция дороги идет в три этапа. Первый завершился досрочно в 2020-м, второй планируется закончить в декабре текущего.

Третий, самый сложный, - возведение путепровода через железнодорожные рельсы. Для этого возводят насыпь, а затем на сформированной ровной площадке будут собираться металлоконструкции пролетов. Такая же работа ведется и с другой стороны железной дороги

Представитель подрядной организации рассказал, что насыпь уже поднялась на 50%, сваи забиты. Установлена средняя опора, на которую с одной стороны будет лежать железобетон, с другой - металл.

«Надеемся, что к сентябрю подготовим достаточное количество смонтированных опор, чтобы начать надвижку. Это самая кропотливая, самая ответственная работа», - добавил он.

При этом потребуется три окна в движении поездов, два из которых должны занять 8-10 часов, а одно, самое продолжительное, - сутки. Сейчас уже обсуждаются варианты, как перенаправить составы.