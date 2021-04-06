Пензенским школьникам напомнили правила дорожного движения

06.04.2021 | 19:20

С лицея № 29 после окончания весенних каникул сотрудники ГАИ и центра «Спутник» начали проводить выездные уроки. Занятия посвящены соблюдению правил безопасности на проезжей части.

«Дети - это всегда море энергии, им хочется побегать, поиграть, тем более сейчас уже солнышко появилось, хорошая погода, после уроков все бегут гулять. Чтобы, не дай бог, никто не попал ни в какие происшествия, лишний раз повторить им, напомнить», - рассказала педагог-организатор лицея № 29 г. Пензы Юргения Криумс.

Урок провели в игровой форме в актовом зале лицея. Воспитанников 4 «В» разделили на несколько команд. Школьникам нужно было преодолеть три этапа: «Дорожные знаки», «Примерный пешеход», «Оказание первой помощи».

В апреле и мае подобные встречи организуют с учениками других образовательных заведений города.

«Школы подбираются в зависимости от количества детей, дорожной инфраструктуры, которая вокруг школы и в жилом секторе расположена, то есть наиболее опасные потенциально места. Мы в первую очередь, наверное, арбековские школы будем выбирать», - отметила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.