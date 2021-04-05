Во время ДТП на ул. Кирова повредили ограждение памятника архитектуры

05.04.2021 | 11:10

Один из участников ДТП, случившегося в ночь с 3 на 4 апреля на улице Кирова в Пензе, повредил ограждение памятника градостроительства и архитектуры. Об этом заявило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в понедельник, 5 апреля.

На перекрестке Кирова и Максима Горького столкнулись три авто: Skoda Octavia, «Лада-Веста» и Mercedes. Последний после удара вынесло на тротуар, где машина покорежила забор.

«Автомобили угрожают не только людям (к чему уже все привыкли), но и памятникам. На фото видно, что повреждено ограждение памятника градостроительства и архитектуры по улице Кирова, 49 (Дом Солнышкиной). Надеемся, что дело по статье 243 УК РФ будет возбуждено», - говорится в сообщении ВООПИиК во «ВКонтакте».

Речь идет о статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».

Санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей, либо обязательных работ на срок до 400 часов, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В ВООПИиК напомнили, что аналогичный случай уже был: в ночь с 12 на 13 октября 2020 года иномарка врезалась в угол здания Музея одной картины на улице Кирова.