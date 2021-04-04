ГИБДД: После аварии в центре Пензы погиб молодой мужчина

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся минувшей ночью в центре Пензы, на пересечении улиц Максима Горького и Кирова.
По предварительным данным, в 23:30 3 апреля там столкнулись Skoda Octavia с 29-летним водителем, Mercedes под управлением 30-летнего автомобилиста и «Лада-Веста» с 23-летним мужчиной за рулем.
В результате аварии водители Mercedes и «Лады» получили травмы. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.
Пассажира Skoda - мужчину 1992 года рождения - доставили в больницу, где он скончался от телесных повреждений.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Очень жаль, что люди себя и других не берегут. Считают, что именно с ними ничего не произойдёт. Очень жаль.