ГИБДД: После аварии в центре Пензы погиб молодой мужчина

04.04.2021 | 11:30

В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся минувшей ночью в центре Пензы, на пересечении улиц Максима Горького и Кирова.

По предварительным данным, в 23:30 3 апреля там столкнулись Skoda Octavia с 29-летним водителем, Mercedes под управлением 30-летнего автомобилиста и «Лада-Веста» с 23-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водители Mercedes и «Лады» получили травмы. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

Пассажира Skoda - мужчину 1992 года рождения - доставили в больницу, где он скончался от телесных повреждений.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.