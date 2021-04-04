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Происшествия

ГИБДД: После аварии в центре Пензы погиб молодой мужчина

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В ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся минувшей ночью в центре Пензы, на пересечении улиц Максима Горького и Кирова.

По предварительным данным, в 23:30 3 апреля там столкнулись Skoda Octavia с 29-летним водителем, Mercedes под управлением 30-летнего автомобилиста и «Лада-Веста» с 23-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии водители Mercedes и «Лады» получили травмы. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

Пассажира Skoda - мужчину 1992 года рождения - доставили в больницу, где он скончался от телесных повреждений.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Очень жаль, что люди себя и других не берегут. Считают, что именно с ними ничего не произойдёт. Очень жаль.

Гость||

По предварительным данным, в 23:30 3 апреля там столкнулись Skoda Octavia с 29-летним водителем, эх писаки....

Гость||

Ой да и жуй с ним.

Гость||

Сплошь пенсионеры за рулём. Как они только медосмотры проходят? Запрещать надо этих старых перцев. И кстати, права надо выдавать после 30. Тазобрак и иномарки надо тоже запрещать. Только это спасёт нас от жертв и ДТП.

Гость||

Ой да и жуй с ним НАВЕРНОЕ ТЯЖЕЛО ТЕБЕ БЫТЬ ПОДЛЕЦОМ.

Гость||

Такое ощущение, что сеодняшнюю новостную ленту освещает кто-то полуграмотныйне и не совсем трезвый..

Гость||

Гость писал(a):

Сплошь пенсионеры за рулём. Как они только медосмотры проходят? Запрещать надо этих старых перцев. И кстати, права надо выдавать после 30. Тазобрак и иномарки надо тоже запрещать. Только это спасёт нас от жертв и ДТП.
А это дурак ненормальный писал. Чтоб не скучно было)

Гость||

11.59, гляжу вам идиотами быть легко.

Гость||

это дурак ненормальный писал. Чтоб не скучно было)ИНТЕРЕСНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОН ДУРАК НЕ НОРМАЛЬНЫЙ.А ТЫ ДУРАК НОРМАЛЬНЫЙ.

Гость||

Дебилы, как находят друг друга в это время. Машин в городе - единицы. Хотя гоняют без ума. Камер надо побольше

Гость||

Ежедневно вижу десятки нарушений ПДД в Пензе. Камер действительно мало и ГИБДД спит.

Гость||

Догонялись.....

Гость||

ГИБДД спит

Их постоянно сокращают, скоро один чел будет выходить, для вида.

Гость||

Сокращали бы и ставили больше камер. А то сокращают, а на дорогах города просто беспредел.

Гость||

Зато буртасня Эдвард Билла склоняет, научитесь ездить сами потом пишит и гадости.

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Имя: Гость
Комментарий:

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