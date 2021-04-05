В области за сутки зафиксировали 102 случая коронавируса

На понедельник, 5 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области составило 42 527.
По информации федерального оперативного штаба, за сутки в регионе прибавилось 102 пациента.
С начала эпидемии опасную инфекцию сумели побороть 39 570 заразившихся. От коронавирусной пневмонии скончались 546 человек: 246 мужчин и 300 женщин.
В настоящий момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе менее единицы и составляет 0,99. На 100 000 населения приходится 3 185,9 заражений.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Хочешь бесплатного траха с красивыми и доступными - просто регистрируйся и снимай. Все участницы жаждут траха (без денег и отношений), все бесплатно и анонимно, можешь убедиться сам-----
http://bit.do/cexs