Общество

В области за сутки зафиксировали 102 случая коронавируса

Печать

На понедельник, 5 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области составило 42 527.

По информации федерального оперативного штаба, за сутки в регионе прибавилось 102 пациента.

С начала эпидемии опасную инфекцию сумели побороть 39 570 заразившихся. От коронавирусной пневмонии скончались 546 человек: 246 мужчин и 300 женщин.

В настоящий момент коэффициент распространения COVID-19 в регионе менее единицы и составляет 0,99. На 100 000 населения приходится 3 185,9 заражений.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Хочешь бесплатного траха с красивыми и доступными - просто регистрируйся и снимай. Все участницы жаждут траха (без денег и отношений), все бесплатно и анонимно, можешь убедиться сам----- http://bit.do/cexs

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте