В мэрии Кузнецка отреагировали на плохое состояние моста через Труев

05.04.2021 | 15:37

В Кузнецке сотрудники администрации хотят проверить состояние пешеходных мостов через Труев. Речь об этом зашла на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 5 апреля.

Мэр города обратил внимание на состояние конструкции, ведущей в лесничество. Мост, сделанный из досок, прогнил. Горожане опасались пользоваться переправой. Ответом на их жалобу стал ремонт.

Однако обновление моста кузнечане раскритиковали. «Да уж, большие специалисты, зато галочку поставили - «Отремонтировано», «Судя по фото, ремонт состоял из трех прибитых брусков, да, не густо, а на доски уж, наверное, и денег не хватило», - написали они.

На оперативном совещании выяснилось, что средства на ремонт переправы из городского бюджета не выделялись.

«Где смета? Найдите и покажите, где это официально. ГО ЧС, вы ничего не доложили о том, что там мост в плохом состоянии. Управление ЖКХ тоже в своем соку варится», - высказался Сергей Златогорский.

Градоначальник добавил, что специалисты по его просьбе обследовали конструкцию. По их мнению, пока сделан необходимый минимум работ.

«По докладу мост надо перебирать весь, переваривать металлическую часть. Он на неделю или больше уйдет из эксплуатации», - пояснил мэр.

По его словам, в данный момент нецелесообразно закрывать переправу. К реконструкции моста нужно приступить после паводка.

Мэр распорядился обследовать и другие пешеходные мосты через Труев. Всего таких конструкций, находящихся на балансе муниципалитета, пять.