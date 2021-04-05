Семьям с детьми уточнили, до какого числа они получат выплаты за апрель

05.04.2021 | 13:46

На расчетные счета семей с детьми начали поступать выплаты за апрель от органов соцзащиты населения Пензенской области. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил глава регионального минтруда Алексей Качан на своей странице в Instagram.

«Все социальные обязательства будут выполнены до 8 апреля включительно», - уточнил врио министра.

С 1 апреля в области начали принимать заявления о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет по новой схеме. Сумму определят с учетом доходов семьи.

Базовый размер - 50% регионального прожиточного минимума. Семьи, в которых пособие не позволит поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума, получат по 75%. Если и это не выведет семью из числа нуждающихся, выплата составит 100% прожиточного минимума.

Для получения пособия хотя бы у одного взрослого члена семьи должен быть официальный доход. Если он отсутствует, это должно быть связано с объективными причинами.

Еще одно новшество - учет имущественного положения семьи.

Оформить выплату можно до конца 2021 года. Пройти процедуру заново должны и те, кто ранее уже получал пособие.