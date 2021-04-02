Общество

Более 1 400 пензенцев обратились за выплатами на детей от 3 до 7 лет

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В четверг, 1 апреля, в Пензенской области начали принимать заявления о предоставлении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

«Прием заявлений осуществляется онлайн через общероссийский портал госуслуг (gosuslugi.ru), а также лично - через МФЦ и органы социальной защиты населения. Дистанционная форма подачи заявления на выплату наиболее популярна среди жителей региона - за первый день через «Госуслуги» подано свыше 1,4 тыс. заявлений», - сообщил в своем Instagram-аккаунте врио министра труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан.

Оформить выплату можно до конца 2021 года. Пройти процедуру заново должны и те, кто ранее уже получал пособие.

С апреля пособие будут начислять по-новому. Сумму определят с учетом доходов семьи. Базовый размер - 50% регионального прожиточного минимума. Семьи, в которых пособие не позволит поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума, получат по 75%. Если и это не выведет семью из числа нуждающихся, выплата составит 100% прожиточного минимума.

Для получения пособия хотя бы у одного взрослого члена семьи должен быть официальный доход. Если он отсутствует, это должно быть связано с объективными причинами.

Еще одно новшество - учет имущественного положения семьи.

Новые условия начисления призваны ограничить помощь для «подозрительно бедных» семей, где есть дополнительные источники дохода, «принципиально не работающих людей» и тех, кто относится к категории с «заведомо высоким уровнем потребления».

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Гость||

И какое пособие? 600 рэ ?

Гость||

сколько итого на брата???

Гость||

Всю жизнь с протянутой рукой. Зачем рожают те кто не в состоянии себя то обеспечить? Да ещё пачками рожают. У нас имеют возможность размножаться определенные слои населения, и это уж ну не как не рабочие и крестьяне. Так что будем и дальше вымирать по тихонько. Наши ублюдочные элиты создали все от них возможное для этого. Подачки какие-то раздают перед выборами очередной раз хотят хорошими показаться.

Имя: Гость
Комментарий:

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