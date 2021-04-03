Общество

Пензенские православные отметили вторую Родительскую субботу

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По словам клирика Спасского кафедрального собора Пензы протоиерея Владимира Ольхова, если верить в то, что человек после смерти тела продолжает жить душой, дни поминовения - время встречи с ним.

Одна из таких дат в 2021-м - 3 апреля, вторая Родительская суббота Великого поста. В Сергиевской церкви у Новозападного кладбища помолиться за своих усопших близких и родных Богу собрались верующие пензенцы.

«Это не просто наш долг или некая святая обязанность - это прежде всего наша жизнь, потому что мы - продолжение их. И если мы не будем помнить и молиться за тех, кто был перед нами, то, безусловно, как многие историки и философы говорят, мы сами не имеем продолжения», - указал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По окончании Божественной литургии и панихиды в Сергиевской церкви верующие отправились навестить могилы своих близких. Народу немного, и у каждого из пришедших сюда есть кого вспомнить.

«Всех родителей, знакомых, бабушек с дедушками - а как же? Будто привело сюда», - рассказали горожанки.

На время Великого поста выпадает три Родительские субботы, а всего в православном церковном календаре - восемь дней особого поминовения усопших, главным из которых считается Радоница. Она в 2021 году пришлась на 11 мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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