Николай Кузяков встретился с жителями округа

03.04.2021 | 10:51

В пятницу, 2 апреля, депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков провел выездную встречу с жителями улиц Крымской, Баженова, Литературной. В ней также приняли участие глава администрации Железнодорожного района Юрий Щеглов, его заместитель Андрей Шулькин, технический директор предприятия «Монтажные современные конструкции» Сергей Кулапин.

Граждане обратились к народному избраннику с вопросом о замене труб на участке водопроводной сети, являющейся собственностью ресурсоснабжающей организации, обслуживающей микрорайон. Последние 10 лет люди страдают от постоянных перебоев с водой, связанных с аварийными отключениями.

Разрывы трубы происходят как зимой, когда люди используют водонагревательные котлы, так и летом, в условиях пожароопасной обстановки. Водонапорные колонки на улицах отсутствуют, подвоз воды не производится.

По итогам встречи в адрес ресурсной организации будет направлен депутатский запрос о необходимости включения данного объекта в план ремонтных работ.

Затем депутат встретился с жительницей улицы Достоевского Натальей Сигаевой, обратившейся на последнем приеме граждан 31 марта с просьбой о строительстве тротуара на улице Крымской. Необходимость в нем существует давно, при интенсивном движении транспорта люди идут по проезжей части.

Депутат разъяснил пензячке, что улица Крымская включена в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в 2021 году дорогу отремонтируют. Будет направлен депутатский запрос в департамент ЖКХ для рассмотрения возможности строительства тротуара.

Николай Кузяков также побывал на улице Затонной, состояние дороги на которой очень волнует жителей, поэтому они обратились к депутату.