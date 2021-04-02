Общество

Жители Спутника рекомендуют чаще гулять по набережной

Печать

Все больше жителей Города Спутника с каждым днем выходит гулять на набережную. И их можно понять: в свежем воздухе уже витает запах весны, солнце периодически согревает, а пейзажи, окружающие тропу здоровья «Ритм», живописны даже в апреле. К тому же речь о здоровье.

Сегодня на набережной можно встретить много людей с детскими колясками или, например, с палками для скандинавской ходьбы. И молодые, и в почтенном возрасте - все приятно отзываются о времени, которое проводят на прогулке в Спутнике.

Не за горами время встреч у фонтана, утренних беговых марафонов и детского смеха в парке аттракционов.

Узнать больше о Городе Спутнике и его инфраструктуре можно на ГОРОДСПУТНИК.РФ и penza-sputnik.ru.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте