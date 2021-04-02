Жители Спутника рекомендуют чаще гулять по набережной

02.04.2021 | 15:44

Все больше жителей Города Спутника с каждым днем выходит гулять на набережную. И их можно понять: в свежем воздухе уже витает запах весны, солнце периодически согревает, а пейзажи, окружающие тропу здоровья «Ритм», живописны даже в апреле. К тому же речь о здоровье.

Сегодня на набережной можно встретить много людей с детскими колясками или, например, с палками для скандинавской ходьбы. И молодые, и в почтенном возрасте - все приятно отзываются о времени, которое проводят на прогулке в Спутнике.

Не за горами время встреч у фонтана, утренних беговых марафонов и детского смеха в парке аттракционов.

Узнать больше о Городе Спутнике и его инфраструктуре можно на ГОРОДСПУТНИК.РФ и penza-sputnik.ru.