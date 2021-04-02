В Железнодорожном районе Пензы отключат электроэнергию

02.04.2021 | 16:43

Со следующей недели жителей Железнодорожного района Пензы ждут отключения электроэнергии в связи с ремонтом линии. Об этом сообщает администрация со ссылкой на ЗАО «Пензенская горэлектросеть».

В понедельник, 5 апреля, с 8:50 до 12:00 не будет света на улице Поимской, в 1-м и 2-м Поимском проездах и в СНТ «Заря» (микрорайон Согласие), а с 13:30 до 15:00 - на улице Достоевского и в одноименном проезде.

6 числа с 9:00 до 16:00 отключение запланировано на улице Кошевого и 1-м и 2-м одноименных проездах, на улице Суходольной и в 1-м и 3-м Суходольных проездах, во 2-м проезде Демьяна Бедного, во 2-м Казанском проезде, на улицах Ново-Казанской, Перовской и Рязанской.

8 апреля с 9:00 до 16:00 очередь дойдет до жителей улиц Долгова, Железнодорожной, Старо-Черкасской и Чехова.

12 и 13 апреля в это же время останутся без электричества улица Ангарская с тремя Ангарскими переулками, Верещагина с 1-м, 2-м и 3-м переулками Верещагина, Гребная, Зарубина с пятью одноименными проездами, Измайлова и Пожарского.

13 и 14 апреля с 9:00 до 16:00 - улицы Бумажников, Зарубина и 5-й проезд Зарубина, а также улица Лесной Поселок в микрорайоне Маяк.