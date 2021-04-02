В мэрии Пензы рассказали, где будут построены сети ливневки

02.04.2021 | 15:46

Речь о прокладке ливневой канализации на улицах Пензы шла в администрации города в пятницу, 2 апреля.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил, что в новых и реконструируемых зданиях ливневка является элементом строительства, поэтому сброс стоков в водоемы исключен.

Решена проблема на улице Урицкого - при ее реконструкции построены очистные сооружения, поэтому проблем не наблюдается, - а также на Гагарина, Терновского, Баумана, в Кривозерье, в Заре.

В перспективе запроектирована реконструкция улицы Чаадаева, включая очистные сооружение и ливневую канализацию.

Также появятся подземные сети на улицах Байдукова, Попова, Рябова, Бутузова и на дороге возле ТЦ «Коллаж», соединяющей проспекты Строителей и Победы.

«Кроме того, в работе строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист, осталось только построить резервуар. Все дома на Чапаева будут иметь точку врезки, будут построены магистральная сеть и очистные сооружения. В сентябре работы закончим», - рассказал Агамагомедов.