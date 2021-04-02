Общество

В мэрии Пензы рассказали, где будут построены сети ливневки

Печать

Речь о прокладке ливневой канализации на улицах Пензы шла в администрации города в пятницу, 2 апреля.

Заместитель мэра Магомед Агамагомедов доложил, что в новых и реконструируемых зданиях ливневка является элементом строительства, поэтому сброс стоков в водоемы исключен.

Решена проблема на улице Урицкого - при ее реконструкции построены очистные сооружения, поэтому проблем не наблюдается, - а также на Гагарина, Терновского, Баумана, в Кривозерье, в Заре.

В перспективе запроектирована реконструкция улицы Чаадаева, включая очистные сооружение и ливневую канализацию.

Также появятся подземные сети на улицах Байдукова, Попова, Рябова, Бутузова и на дороге возле ТЦ «Коллаж», соединяющей проспекты Строителей и Победы.

«Кроме того, в работе строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист, осталось только построить резервуар. Все дома на Чапаева будут иметь точку врезки, будут построены магистральная сеть и очистные сооружения. В сентябре работы закончим», - рассказал Агамагомедов.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Здесь писали,что лучший специалист по ливнёвкам Мага?

Гость||

Брехня! На гагарина водищи полно, невозможно ходить по тратуарам, машины едут-брызги до небес, тротуар перекрывают почти полность брызки, если машина быстро едет, того и гляди с ног до головы охреначат!

Чинки отчитываются на словах, а как на деле никто не проверяет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бутузова
нет такой улицы

Гость||

А чо там у Сурской ривьеры с ливневкой?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте