В Пензе капитально отремонтируют дорогу на улице Рябова

30.03.2021 | 19:17

Каждой яме - по заплатке: в городе начали заделывать изъяны дорожного полотна. За зиму образовались дефекты, которые после схода снега стали доставлять неприятности автомобилистам. Пока работают литым асфальтом; как только температура позволит, в ход пойдет более надежный материал.

«В первой декаде апреля мы начнем производство горячего асфальта. К данной работе кроме «Дормоста» будут привлечены все подрядные организации, которые выполняли по контракту работы по ремонту улично-дорожной сети, и в рамках гарантийных обязательств мы активно приступим к выполнению работ по ямочному ремонту», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

К началу мая, обозначил сроки заместитель мэра, его должны завершить. Что касается дороги на улице Рябова, то там латать уже нет смысла. Этот участок ждут серьезные перемены.

«Данная дорога нами отмежевана, и в настоящее время по ней ведутся работы по проектированию. Мы будем делать полный капитальный ремонт с доведением до норматива. Работами будут предусмотрены как устройство дорожного покрытия, так и устройство ливневой канализации, тротуаров и освещения», - рассказал Магомед Агамагомедов.

Тогда одним проблемным участком в Пензе станет меньше.