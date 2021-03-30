Общество

В Пензе капитально отремонтируют дорогу на улице Рябова

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Каждой яме - по заплатке: в городе начали заделывать изъяны дорожного полотна. За зиму образовались дефекты, которые после схода снега стали доставлять неприятности автомобилистам. Пока работают литым асфальтом; как только температура позволит, в ход пойдет более надежный материал.

«В первой декаде апреля мы начнем производство горячего асфальта. К данной работе кроме «Дормоста» будут привлечены все подрядные организации, которые выполняли по контракту работы по ремонту улично-дорожной сети, и в рамках гарантийных обязательств мы активно приступим к выполнению работ по ямочному ремонту», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

К началу мая, обозначил сроки заместитель мэра, его должны завершить. Что касается дороги на улице Рябова, то там латать уже нет смысла. Этот участок ждут серьезные перемены.

«Данная дорога нами отмежевана, и в настоящее время по ней ведутся работы по проектированию. Мы будем делать полный капитальный ремонт с доведением до норматива. Работами будут предусмотрены как устройство дорожного покрытия, так и устройство ливневой канализации, тротуаров и освещения», - рассказал Магомед Агамагомедов.

Тогда одним проблемным участком в Пензе станет меньше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А говорили Мага будет губернатором!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.03.2021 19:19|

А говорили Мага будет губернатором!!!

Он в личном резерве у президента

Д-р Шаффхаузен||

Можно его выбрать третьим пензенским космонавтом. Это честь и большая ответственность. Опять же слава и почет. Даже рассмотрим вопрос о рекомендации первопоселенцем на луну.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Данная дорога нами отмежевана, и в настоящее время по ней ведутся работы по проектированию. Мы будем делать полный капитальный ремонт с доведением до норматива. Работами будут предусмотрены как устройство дорожного покрытия, так и устройство ливневой канализации, тротуаров и освещения», - рассказал Магомед Агамагомедов.
Ливневки это любимая тема этого уголовника ещё с реконструкции Суворова когда вместо дорогой оплаченной Прагмы зарыли дешевый Пештан ,и понеслось. Крайняя его махинация это накопительный бассейн ливневки на Шуисте за 100 + миллионов построенные Техстроем и снесенные им же через год! Ну и где местная прокуратура и СКР? Как вообще такое возможно что бы судимый по уголовной статье и признанный виновным чиновник при мэре Кувайцеве пошел после всего на повышение? Это что не коррупция?

Гость||

А пока будет идти ремонт,что её перекроют

Имя: Гость
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