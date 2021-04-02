Пензячке удалось надолго спрятаться от судебных приставов

02.04.2021 | 14:50

В Пензе судебные приставы долго вели поиски 38-летней горожанки, и наконец они увенчались успехом. «Нашли мать - не нашли совесть» - так называется материал, опубликованный на сайте регионального УФССП России.

Женщина должна была платить алименты 13-летнему сыну, но отказывалась от исполнения обязанностей, накопив в итоге более 600 000 рублей долга.

«По полученным из информационного центра УМВД России по Пензенской области сведениям, должница была ранее осуждена за распространение и хранение наркотических веществ. Исчезнувшая в никуда женщина была прекрасно осведомлена, что в отношении нее ведется исполнительное производство, но намеренно скрывалась, понимая, что оплачивать ей нечем», - пояснили в пресс-службе управления.

В квартире по месту регистрации женщина не жила, хотя периодически там появлялась.

Приставы нашли телефон матери должницы и связались с ней. Та подтвердила, что общается с дочерью, но давать номер ее сотового и сообщать, где она живет, наотрез отказалась.

«Разыскниками было установлено, что в конце 2020 года дама повторно вышла замуж. Благодаря этому должница была найдена и доставлена в отделение судебных приставов для дачи объяснений и решения вопроса о привлечении ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ», - подытожили в УФССП.