В ЖК «Лугометрия» субсидируют покупку коммерческих помещений

01.04.2021 | 14:14

ГК «Территория жизни», создавая современное жилье, формирует территорию успеха. Новый проект комплексного освоения территории - «ЖК «Лугометрия» - уникален для Пензенского региона, это самодостаточный «город в городе».

В жилом комплексе в шаговой доступности будут размещены офисы современных IT-компаний и сферы обслуживания, торговые галереи и образовательные учреждения. Инфраструктура формируется уже на этапе строительства.

Так, на первых этажах домов реализуются продуманные коммерческие помещения, в которых есть все для эффективного ведения бизнеса и предоставления услуг.

ГК «Территория жизни» запустила пилотный проект, по которому предоставляет субсидирование на покупку коммерческих помещений в «Лугометрии». По программе субсидирования от застройщика выгода для приобретателя составит до 50% от стоимости помещения.

Оказывая такую поддержку сектору малого и среднего бизнеса, застройщик создает условия для молодых и сформировавшихся компаний, развития микрорайона и комфортного проживания собственников квартир.

«Территория жизни» предоставляет возможность вложить деньги в развитие стартапа или уже готового бизнеса. Можно приобрести новые и комфортные помещения по привлекательной цене, исключить издержки на арендную плату, поскольку при покупке в ипотеку по действующей программе начисляется минимальный платеж, но этот платеж - за собственное помещение.

Предложение актуально для различных сфер деятельности. Работникам IT-индустрии предоставляется скидка 50% на приобретение помещений; для музыкальных студий и всех, кто связан с индустрией музыки и продажей инструментов, а также для event-студий, ателье и фотостудий скидка составит 40%; для дизайн-студий и федеральных кол-центров - 30%.

Для флористических магазинов, детских студий развития и дошкольного образования, частных детсадов, магазинов по продаже товаров для детей, экотоваров, а также работников сферы с умными или возобновляемыми технологиями субсидирование составит 20%.

Предпринимателей, продвигающих фитнес, желающих открыть стоматологию, медкабинет, лабораторию, туристическую фирму, ждет скидка в 15%. Для салонов красоты и барбершопов - 10%. Для тех, кто торгует продовольственными товарами - 5%.

Разумное и выгодное вложение инвестиций в свое дело - шаг к новой жизни, в которой бизнес будет процветать и развиваться. Тем более в таком современном и крупном районе, как Арбеково, отличающемся большим потоком людей и развитой инфраструктурой.

Подробную информацию можно получить по телефону +7(8412)203-000, а также на сайтах территорияжизни.рф и лугометрия.рф.