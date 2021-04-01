В Пензенской области за сутки пресекли три попытки подкупа инспекторов ДПС

01.04.2021 | 18:50

Не думая о последствиях, некоторые автомобилисты пытаются избежать ответственности за совершенные нарушения правил, предлагая взятки сотрудникам управления ГИБДД. В Пензенской области зафиксировано сразу несколько попыток подкупа инспекторов ДПС.

«Чтобы избежать административного наказания, молодой человек предложил нам денежные средства в размере 2 000 рублей. Я пояснил гражданину, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовную ответственность, но водитель настаивал на денежном вознаграждении и освобождении его от административного наказания», - рассказал инспектор ДПС отдельного батальона ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Дмитрий Шилкин.

На место вызвали следственно-оперативную группу, и 18-летнего юношу, который не был пристегнут и не имел прав, задержали.

Всего за сутки, кроме этого, выявили еще два подобных случая. Взятки инспекторам ДПС предлагали в Каменском и Нижнеломовском районах.

«Госавтоинспекция Пензенской области напоминает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за данный вид преступления регламентируется статьей 291 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - предупредил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.