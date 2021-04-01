В Пензенской области за сутки пресекли три попытки подкупа инспекторов ДПС

Не думая о последствиях, некоторые автомобилисты пытаются избежать ответственности за совершенные нарушения правил, предлагая взятки сотрудникам управления ГИБДД. В Пензенской области зафиксировано сразу несколько попыток подкупа инспекторов ДПС.
«Чтобы избежать административного наказания, молодой человек предложил нам денежные средства в размере 2 000 рублей. Я пояснил гражданину, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовную ответственность, но водитель настаивал на денежном вознаграждении и освобождении его от административного наказания», - рассказал инспектор ДПС отдельного батальона ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Дмитрий Шилкин.
На место вызвали следственно-оперативную группу, и 18-летнего юношу, который не был пристегнут и не имел прав, задержали.
Всего за сутки, кроме этого, выявили еще два подобных случая. Взятки инспекторам ДПС предлагали в Каменском и Нижнеломовском районах.
«Госавтоинспекция Пензенской области напоминает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за данный вид преступления регламентируется статьей 291 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - предупредил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.
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penzainform.ru писал(a):Кто реально катается всегда пьяным или под наркотой тот знает дни когда они не берут.Это критические дни,как у баб,только связаны они с другими причинами,типа проверка из вне.