Общество

В Пензенской области за сутки пресекли три попытки подкупа инспекторов ДПС

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Не думая о последствиях, некоторые автомобилисты пытаются избежать ответственности за совершенные нарушения правил, предлагая взятки сотрудникам управления ГИБДД. В Пензенской области зафиксировано сразу несколько попыток подкупа инспекторов ДПС.

«Чтобы избежать административного наказания, молодой человек предложил нам денежные средства в размере 2 000 рублей. Я пояснил гражданину, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовную ответственность, но водитель настаивал на денежном вознаграждении и освобождении его от административного наказания», - рассказал инспектор ДПС отдельного батальона ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Дмитрий Шилкин.

На место вызвали следственно-оперативную группу, и 18-летнего юношу, который не был пристегнут и не имел прав, задержали.

Всего за сутки, кроме этого, выявили еще два подобных случая. Взятки инспекторам ДПС предлагали в Каменском и Нижнеломовском районах.

«Госавтоинспекция Пензенской области напоминает, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за данный вид преступления регламентируется статьей 291 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - предупредил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не думая о последствиях, некоторые автомобилисты пытаются избежать ответственности за совершенные нарушения правил, предлагая взятки сотрудникам управления ГИБДД
Кто реально катается всегда пьяным или под наркотой тот знает дни когда они не берут.Это критические дни,как у баб,только связаны они с другими причинами,типа проверка из вне.

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