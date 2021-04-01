Общество

В Пензенской области коронавирус обнаружили у 101 человека

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В четверг, 1 апреля, в Пензенской области стало известно о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Информацию обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки диагноз поставили 101 пациенту. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 42 120.

Накануне исполнился год с момента первого сообщения о смерти пациента с коронавирусом в Пензенской области. За 12 месяцев оперативный штаб сообщил о 533 летальных исходах, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией.

Три жертвы были зарегистрированы за последние сутки. Из жизни ушли две женщины и мужчина.

В России за сутки зарегистрировали 9 169 случаев COVID-19 в 84 регионах, 1 216 (13,3%) из них - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода (всего скончалось 99 233 человека).

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