Общество

В Пензе педагоги дополнительного образования борются за награды

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Креативные, грамотные, неравнодушные - трое мужчин и семь женщин стали финалистами XVI конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Это региональный этап, победитель которого представит область на федеральном уровне.

«У нас есть уже уникальная и результативная история этого конкурса - восемь золотых (хрустальных, как мы называем их) медалей и два абсолютных победителя», - рассказала врио заместителя министра образования Пензенской области Алла Маркова.

Все шансы стать лучшим - по крайней мере, на областном этапе - имеет Алексей Солуданов, представитель Пензы.

«Я работаю во дворце детского творчества, в военно-патриотическом клубе «Гвардия», но основное направление у меня - туристско-краеведческое. Программа, по которой я работаю, подразумевает подготовку туристов. Это не значит, что мы только ходим в походы. Мы участвуем в различных соревнованиях по спортивному туризму - и водных, и пешеходных», - отметил он.

В течение двух дней члены жюри будут оценивать конкурсантов. Их ждут разные испытания.

«Это открытое занятие, защита программы (несмотря на то что на всероссийском уровне нет этого этапа, мы оставили) и конкурс «4К» - компетенции, педагогическое многоборье», - сообщила организатор конкурса Оксана Сенькина.

В пятницу, 2 апреля, назовут имя победителя. Церемония награждения состоится в городском доме детского творчества № 1.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

рое мужчин и семь женщин стали финалистами XVI конкурса педагогов дополнительного образования
Запомнить фамилии и места работы.На выборах в сентябре этим участкам оппозиции нужно уделить особое внимание.

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