Опубликован график финансирования выплат за апрель

01.04.2021 | 10:16

Пензенское отделение Пенсионного фонда России опубликовало график финансирования пенсий через банки на текущий месяц.

2 апреля поступят деньги на выплаты за 5-12-е числа;

12-го - за 13-19-е;

19-го - за 20-22-е;

22-го - за 23-25 апреля.

График составлен с учетом выходных и праздничных дней, чтобы выплаты были зачислены не позднее установленных дат.

«В отделениях почтовой связи доставка пенсий производится по графикам, составленным этими организациями. При необходимости дату можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что 61,65% получателей выплат пользуются услугами различных кредитных учреждений, а 38,35% - «Почты России».