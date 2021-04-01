Общество

Опубликован график финансирования выплат за апрель

Печать

Пензенское отделение Пенсионного фонда России опубликовало график финансирования пенсий через банки на текущий месяц.

2 апреля поступят деньги на выплаты за 5-12-е числа;

12-го - за 13-19-е;

19-го - за 20-22-е;

22-го - за 23-25 апреля.

График составлен с учетом выходных и праздничных дней, чтобы выплаты были зачислены не позднее установленных дат.

«В отделениях почтовой связи доставка пенсий производится по графикам, составленным этими организациями. При необходимости дату можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что 61,65% получателей выплат пользуются услугами различных кредитных учреждений, а 38,35% - «Почты России».

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте