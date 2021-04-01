Опубликован график финансирования выплат за апрель

Пензенское отделение Пенсионного фонда России опубликовало график финансирования пенсий через банки на текущий месяц.
2 апреля поступят деньги на выплаты за 5-12-е числа;
12-го - за 13-19-е;
19-го - за 20-22-е;
22-го - за 23-25 апреля.
График составлен с учетом выходных и праздничных дней, чтобы выплаты были зачислены не позднее установленных дат.
«В отделениях почтовой связи доставка пенсий производится по графикам, составленным этими организациями. При необходимости дату можно уточнить в своем почтовом отделении», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.
В пресс-службе добавили, что 61,65% получателей выплат пользуются услугами различных кредитных учреждений, а 38,35% - «Почты России».
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