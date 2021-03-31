Трехкомнатная для семьи в «Радужных дворах» - от 2,5 млн руб.

31.03.2021 | 16:07

В Городе Спутнике продолжается строительство квартала для яркой и активной жизни семей - ЖК «Радужные дворы».

По проекту в квартале расположены четыре жилых комплекса. Каждый из них образует закрытый двор без машин с максимальным озеленением и современным благоустройством.

Во дворах предусмотрены игровые площадки для детей разного возраста, воркаут-зоны, беседки для спокойного отдыха. В центре квартала появится большая спортивная площадка для коллективных игр. Здесь есть все условия для семей, любящих играть в баскетбол или теннис, а также для детских футбольных команд.

Для малышей дошкольного возраста в квартале имеются два детских сада на 120 мест. Достаточно всего пяти минут, чтобы ребенок оказался в садике - современном, с отдельными помещениями для игровых и спален, просторными залами музыки и физкультуры, кабинетом творчества.

Сейчас завершено строительство двух домов, которые образуют Синий двор. Возводится первый дом Оранжевого двора - строение № 71.

Будущим новоселам остается выбрать планировку. В продаже имеются трехкомнатные квартиры от 2,5 млн рублей*, классические и евроформата, площадью от 50 до 90 кв. м.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Все планировки и цены размещены на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик строения № 71 - ООО СЗ «Земстрой». Все проектные декларации на наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

*Цена указана при условии единовременной 100%-й оплаты стоимости жилья.