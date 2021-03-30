Общество

В Пензенской области выявили самых метких росгвардейцев

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Перенести раненого, забрать ящик с патронами - это только часть задач, поставленных сотрудникам ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. К 28-й годовщине образования отряда приурочили состязания по тактической стрельбе.

«Данные соревнования максимально приближены к реальности. Здесь и переноска раненых, и силовые упражнения, которые включают в себя и переноску боеприпасов. Имитируются разные условия выполнения боевых задач», - отметил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

Программа турнира состояла из трех этапов: практическая стрельба, служебно-боевой биатлон, силовое многоборье. Все упражнения выполнялись под пристальным вниманием судей, при строжайшем соблюдении требований безопасности.

«Ты чувствуешь, что руки «забиваются», после напряжения с ними труднее совладать, чем в обычной обстановке, когда стреляешь», - рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Антон.

Команды и сотрудники, показавшие лучшие результаты, получили грамоты и подарки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

В Москве даже подойьи к дому не смогли, только могут протестующие безоружных останавливать

Гость||

в области москвы или в свой домишки штурмуют что не сказать что меткие

Гость||

И где они только стрелять собираются?

Гость||

Самые меткие - это те, которые с первого удара ногой пенсионерок на асфальт укладывают?

Гость||

...рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Антон... Имя засветили, кабздец парню.

Гость||

А когда пройдёт второй турнир по фехтованию в честь памяти жертв первого турнира по фехтованию?

Гость||

Тренируются,чтоб народ разгонять, если вдруг вякать начнут,а от бандосов держатся подальше

Гость||

Буртасы, как обычно, соревнуются кто громче всех пёрнет.

Гость||

Они с детва хотели "работать с людьми"!)))

Гость||

"Буртасы, как обычно, соревнуются кто громче всех пёрнет."

Всхрюкнул, глупомордый?

Гость||

Кто обзывается,тот так и называется

Имя: Гость
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