В Пензенской области выявили самых метких росгвардейцев

30.03.2021 | 20:34

Перенести раненого, забрать ящик с патронами - это только часть задач, поставленных сотрудникам ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. К 28-й годовщине образования отряда приурочили состязания по тактической стрельбе.

«Данные соревнования максимально приближены к реальности. Здесь и переноска раненых, и силовые упражнения, которые включают в себя и переноску боеприпасов. Имитируются разные условия выполнения боевых задач», - отметил командир ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Алексей Шумилов.

Программа турнира состояла из трех этапов: практическая стрельба, служебно-боевой биатлон, силовое многоборье. Все упражнения выполнялись под пристальным вниманием судей, при строжайшем соблюдении требований безопасности.

«Ты чувствуешь, что руки «забиваются», после напряжения с ними труднее совладать, чем в обычной обстановке, когда стреляешь», - рассказал сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области Антон.

Команды и сотрудники, показавшие лучшие результаты, получили грамоты и подарки.